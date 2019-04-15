Электричество планово отключат в пригородах

15.04.2019 18:54 376

Во вторник, 16 апреля, плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге для работ на оборудовании, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 19:00света не будет:

Колюпаново (частично);

Желыбино (частично);

Шопино (частично);

Звездный (частично).

С 09:00 до 12:00 без энергии оставят: