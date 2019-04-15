Электричество планово отключат в пригородах

Во вторник, 16 апреля, плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге для работ на оборудовании, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 09:00 до 19:00света не будет:
Колюпаново (частично);
Желыбино (частично);
Шопино (частично);
Звездный (частично).
С 09:00 до 12:00 без энергии оставят:
Михалево;
Бабенки;
Карачево;
Трудовой (ул. Осенняя).
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