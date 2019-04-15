Обнинские кудоисты завоевали золото и бронзу на соревнованиях

15.04.2019 17:37 60

В субботу, 13 апреля, спортсмены по кудо из Обнинска принимали участие в межрегиональном турнире в Костроме. Илья Смирнов на этих состязаниях взял золото, Максим Жумаканов и Тимофей Курковский завоевали по бронзовой медали. Все спортсмены — воспитанники спортшколы «Держава», сообщила пресс-служба администрации наукограда. Фото: пресс-службы администрации



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