Вода в Оке колеблется, в Протве быстро спадает

16.04.2019 06:27 336

Уровень воды в Оке с воскресенья на понедельник, 15 апреля, повысился на 4 см. Жиздра поднялась на столько же. А вот в Угре воды стало меньше на 3 см.

Активней всего половодье завершается на Протве. Там за сутки воды стало меньше на 20 см, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Как мы уже писали, пик половодья в регионе пришелся на 3-5 апреля, после этого воды в реках становится все меньше и меньше.