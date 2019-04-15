Клещи покусали 10 человек за неделю

15.04.2019 13:45 65

За минувшую неделю с укусами клещей к врачам обратились 10 человек, в том числе 5 детей.

За это время в лаборатории проверили 8 клещей, которых сняли с людей. У одного из них нашли возбудитель боррелиоза, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что при выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду: на рубашках должны быть манжеты, брюки стоит заправлять в обувь. Желательно пользоваться репелентами.

Фото: pxhere.com