Юноша неудачно повернул и спровоцировал столкновение на Киевской трассе

15.04.2019 11:57 529

В воскресенье, 14 апреля, на 227 км трассы М3 «Украина» столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, 23-летний молодой водитель за рулем «Ауди» разворачивался не на перекрестке, не пропустил «Чери» и столкнулся с ней.

В результате ДТП пострадали 2 человек: водитель «Ауди» и пассажир «Чери», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Фото: УГИБДД по Калужской области