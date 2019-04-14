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Водителя без прав будут судить за убитого в ДТП своего пассажира

14.04.2019 10:52 0 261
Водителя без прав будут судить за убитого в ДТП своего пассажира

Полицейские закончили расследование смертельного ДТП на трассе «Вязьма-Калуга», сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 14 апреля.

Водителя отечественного автомобиля обвиняют в грубом нарушении правил дорожного движения. По версии следователей мужчина, приехавший в Калужскую область на заработки из другого региона России был лишен прав и был пьян. Но это не помешало автолюбителю сесть за руль и выехать на трассу, где его легковушка столкнулась с другой машиной.

В результате ДТП пассажир приезжего скончался на месте, водитель другого авто получил серьезные травмы.

Виновник аварии заявил, что занимался ремонтом машины, после этого выпил 0,5 литра водки и дальше ничего не помнит. В себя он пришел только после столкновения.

Дело передано в суд


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