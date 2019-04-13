Легковушки столкнулись вечером в центре Калуги

13.04.2019 11:08 270

В пятницу, 12 апреля, на калужской улице Ленина столкнулись две легковушки «Нисан» и «Лада Гранта».

ДТП произошло в 21:43. Судя по оперативным фото, отечественный автомобиль затормозил, а иномарка его «догнала». Ликвидировать последствия аварии прибыли 9 представителей спецслужб: инспекторы, спасатели, врачи.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области