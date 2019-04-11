Грабцевское шоссе перекроют на 10 дней для работ водоканала

11.04.2019 23:13 169

В пятницу, 12 апреля, с 8:00 будет ограничено движение машин по Грабцевскому шоссе в Калуге. В районе дома №22 будут проводится ремонтные мероприятия на сетях водоснабжения.

Работать с трубами водоканал планирует до 22 апреля. Завершить ремонтные работы рассчитывают к 17:00.

Просим водителей заранее выбирать пути объезда, обращается к жителям города пресс-служба «Калугаоблводоканал».