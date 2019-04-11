Калужский обманщик обкрадывал продавцов в сети

Трое человек, продававших свои вещи в Интернете, пострадали от 30-летнего жителя одного из районов Калужской области, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 11 апреля.
Мужчина находил объявления о продаже на сайтах, звонил продавцам и уверял, что хочет купить товар и немедленно оплатить по безналу. Так он получал информацию о картах и паролях и снимал деньги. Жертвами фигуранта стали продавцы детского автомобильного кресла, детского стульчика и коляски. В общей сложности они лишились 72 тысяч.
Еще один продавец успел вовремя спохватиться и заблокировать карту.
Мужчину будут судить за кражу.
Фото: pxhere.com
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