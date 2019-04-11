11.04.2019 13:42 343

Двое калужан за 3 дня украли почти тонну металла

28 и 29-летние жители Калуги три дня воровали с территории организации в микрорайоне Силикатном металл, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 11 апреля.

За это время они вынесли с территории 992 кг железяк, которые потом грузили в машину и сдавали в металлолом. Добычей сильных преступников стали металлические контейнеры и листы, которые лежали на частично огороженной территории.

Деньги подельники потратили. Их дело передано в суд.

Фото: УМВД по Калужской области