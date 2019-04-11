За сутки в области загорелось более 23 га сухой травы

11.04.2019 13:13 208

За среду, 10 апреля, спасатели в Калужской области 21 раз выезжали на тушение сухой травы, общая площадь горения превысила 23 га.

Всего же с начала года спасателям приходилось выезжать на сообщения о пале почти 900 раз. В регионе горела трава площадью 894 га.

Основная причина таких пожаров либо умышленные поджоги, либо халатность, когда траву поджигает выброшенный окурок или битое стекло, сработавшее как линза, сообщает пресс-служба главного регионельного управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области