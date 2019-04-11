За сутки в области загорелось более 23 га сухой травы

За среду, 10 апреля, спасатели в Калужской области 21 раз выезжали на тушение сухой травы, общая площадь горения превысила 23 га.
Всего же с начала года спасателям приходилось выезжать на сообщения о пале почти 900 раз. В регионе горела трава площадью 894 га.
Основная причина таких пожаров либо умышленные поджоги, либо халатность, когда траву поджигает выброшенный окурок или битое стекло, сработавшее как линза, сообщает пресс-служба главного регионельного управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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