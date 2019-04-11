«Исповедь наркоманки» показали старшеклассникам с целью профилактики

11.04.2019 07:43 107

В Калужской области были проведены мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики подростковой преступности, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 апреля.

В Хвастовичах в ДК «Юбилейный» старшеклассникам показали фильм «Исповедь наркоманки». После фильма подросткам предложили обменяться мнениями.

В Балабаново дети из «группы риска» побеседовали с иереем одного из храмов. А в Людиново несовершеннолетние пообщались с настоятелем Казанского собора.

В Думиничском районе сложным подросткам организовали экскурсию на комбикормовый завод. Их попытались заинтересовать возможностью подработки на предприятии во время каникул.

Фото: пресс-служба МВД.