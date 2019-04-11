«Ниссан Альмера» сбил пешехода на трассе в Обнинске

11.04.2019 07:04 175

В среду, 10 апреля, в 20-17 спасателям сообщили о ДТП в Обнинске, сообщила пресс-служба МЧС. На 101 километре трассы «М-3 Украина» автомобиль Nissan Almera сбил пешехода. Тяжесть полученных им травм не указывается. На месте происшествия работали 5 человек - спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба МЧС.



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