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Билеты на электрички Москва-Калуга подрастут в цене на праздники

10.04.2019 18:50 0 65
Билеты на электрички Москва-Калуга подрастут в цене на праздники

На периоды с 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая изменится цена билетов на рейсы ЦППК Москва-Калуга, сообщила пресс-служба компании во вторник, 9 апреля.

Точную цену билетов можно будет узнать на сайте компании. Купить их можно за 10 дней до даты поездки.

Фото: Central-ppk.ru


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