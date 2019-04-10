Билеты на электрички Москва-Калуга подрастут в цене на праздники

10.04.2019 18:50 65

На периоды с 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая изменится цена билетов на рейсы ЦППК Москва-Калуга, сообщила пресс-служба компании во вторник, 9 апреля.

Точную цену билетов можно будет узнать на сайте компании. Купить их можно за 10 дней до даты поездки.

Фото: Central-ppk.ru