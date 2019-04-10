Жители Обнинска обратились в прокуратуру с жалобой на коммунальщиков

10.04.2019 18:43 64

В прокуратуру Обнинска обратился местный житель с жалобой о двойном начислении оплаты за вывоз мусора.

Была проведена проверка. Оказалось, что в базе данных расчетного центра и регионального оператора произошла путаница с лицевыми счетами.

Из-за этого потребителям приходили две одинаковых платежки. Фактически плата за вывоз мусора начислялась дважды.

Прокуратура обязала компанию-оператора актуализировать данные и провести перерасчет, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 апреля.

Нарушения были устранены. Ошибочную задолженность потребителей обнулили.

Фото: пресс-служба прокуратуры.