«Рено Логан» опрокинулся в кювет на Березовой улице в Калуге

10.04.2019 18:16 100

В среду днем, 10 апреля, около 15 часов спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Березовой в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС.

Автомобиль «Рено Логан» съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы. Тяжесть их не указывается.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.