Глава сельской администрации отказался обследовать аварийный дом без объяснения причин

09.04.2019 18:54 159

Жительница одного из сел Ферзиковского района обратилась в местную администрацию с заявлением об обследовании многоквартирного дома, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 9 апреля.

Глава сельской администрации отказался проводить обследование. Но женщине не объяснили, какие необходимый для обследования документы у нее отсутствовали, какие были недостатки в тех документах, что она принесла.

Главу администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: pxhere.com.