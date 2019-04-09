Переулок Ольговский перекроют на ночь для ремонта

09.04.2019 14:11 247

В ночь с пятницы, 19 апреля на субботу, 20 апреля, запланированы работы в переулке Ольговском. «Калугатеплосеть» будет там копать проезжую часть, чтобы восстановить сети теплоснабжения.

Движение по переулку перекроют от пересечения с переулком дорожным, до пересечения с улицей Дорожной. Проехать нельзя будет с 23:00 до 6:00, сообщает пресс-служба горуправы.