Правый берег частично оставят без воды в среду

09.04.2019 13:50 336

В среду, 10 апреля, холодную воду отключат на Правом берегу. Это будет сделано для проведения ремонта. Воды не будет в домах: ул. Спартака, 3-15,

ул. Генерала Попова, 14-32.

ул. Сиреневый бульвар,

ул. Комфортная,

ул. Трамплинная Сколько часов продлится засуха, не уточняется. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды, сообщает пресс-служба «Калугаоблаводоканала».



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