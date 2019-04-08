Калужские священники помогут бывшим заключенным в ресоциализации

В прошедшую пятницу, 5 апреля, было подписано соглашение между Калужской епархией и УФСИН, сообщила пресс-служба ведомства.
Священнослужители будут проводить беседы с осужденными с целью подготовки их к освобождению. А также будут оказывать им помощь в ресоциализации после выхода из тюрьмы.
Кроме того, служители церкви будут организовывать духовное просвещение работников УИС и членов их семей.
Фото: пресс-служба УФСИН.
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