Калужские священники помогут бывшим заключенным в ресоциализации

08.04.2019 15:57 159

В прошедшую пятницу, 5 апреля, было подписано соглашение между Калужской епархией и УФСИН, сообщила пресс-служба ведомства.

Священнослужители будут проводить беседы с осужденными с целью подготовки их к освобождению. А также будут оказывать им помощь в ресоциализации после выхода из тюрьмы.

Кроме того, служители церкви будут организовывать духовное просвещение работников УИС и членов их семей.

Фото: пресс-служба УФСИН.