64-летний мужчина вылетел в кювет на мопеде в Бетлице

В воскресенье, 7 апреля, в 20:15 произошло ДТП на улице Энгельса в Бетлице, сообщила пресс-служба ГИБДД.
64-летний мужчина не справился с управлением мопедом, вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате водитель получил травмы различной степени тяжести.
Фото: Pixabay.com
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