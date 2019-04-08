64-летний мужчина вылетел в кювет на мопеде в Бетлице

08.04.2019 13:10 160

В воскресенье, 7 апреля, в 20:15 произошло ДТП на улице Энгельса в Бетлице, сообщила пресс-служба ГИБДД. 64-летний мужчина не справился с управлением мопедом, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате водитель получил травмы различной степени тяжести. Фото: Pixabay.com



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