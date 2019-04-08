Двоих мужчин будут судить за кражу моста

08.04.2019 11:14 348

Двое мужчин собирали металлолом по берегам рек и ручьев в Мещовском районе. Совершая одну из таких прогулок, граждане увидели самодельный металлический мост через речку.

Они решили, что мост бесхозный. Привезли оборудование, разрезали конструкцию на части и погрузили в автомобиль.

Когда мужчины собрались уезжать, их остановили полицейские. Оказалось, что мост сделали трое местных жителей на свои деньги. Сумма ущерба была оценена в 38 тысяч.

В отношении собирателей металла было заведено уголовное дело. Обвиняемые пообещали возместить причиненный ущерб, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 8 апреля.

Фото: пресс-служба МВД.