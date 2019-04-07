Водитель «ВАЗ 2114» вылетел с дороги и врезался в дерево

07.04.2019 16:38 194

В Ульяново на улице 70 лет Октября около 19 вечера произошло ДТП, сообщила пресс-служба МЧС.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» съехал с дороги и врезался в дерево. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На место аварии работали 9 человек - спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Фото: пресс-служба МЧС.