Таксист подарил жене, забытый клиентом мобильник и пойдет под суд

06.04.2019 15:09 247

После выполнения очередного заказа, один из калужских таксистов обнаружил в машине забытый клиентом телефон. Пассажиру водитель такси ответил, что ничего не находил. А мобильник отдал жене.

Потерпевший обратился в полицию, где сообщил, что на телефоне установлена программа, позволяющая его отследить. Благодаря установленному приложению полицейские смогли выяснить, где находится мобильный телефон.

После беседы с сотрудниками МВД таксист во всем признался и вернул гаджет. В отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 6 апреля.

Фото: пресс-служба УМВД.