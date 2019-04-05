Электричество отключат для плановых суббот на окраинах Калуги

05.04.2019 18:59 219

В субботу, 6 апреля, будут плановые отключения электроэнергии в нескольких окраинах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго» С 09:00 до 12:00 электричества не будет: Петрово (частично). С 09:00 до 19:00без энергии останутся: Плетеневка (частично),

Турынино (частично). Фото: pxhere.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей