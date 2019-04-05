Электричество отключат для плановых суббот на окраинах Калуги

В субботу, 6 апреля, будут плановые отключения электроэнергии в нескольких окраинах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго»
С 09:00 до 12:00 электричества не будет:
Петрово (частично).
С 09:00 до 19:00без энергии останутся:
Плетеневка (частично),
Турынино (частично).
Фото: pxhere.com
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