Отсутствие денег спасло жителя Обнинска от мошенников

Житель Обнинска взял кредит на покупку автомобиля, но расплатиться не смог и получил повестку в суд, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 5 апреля.
Мужчина решил дать объявление в интернете о поиске юриста. С ним связались мошенники и предложили помощь. За регистрацию заявления надо было перечислить 5 тысяч. Затем позвонил «назначенный адвокат», который хотел уже 17 тысяч, но согласился на неполную оплату, так как денег у мужчины не было.
Через некоторое время лжеюристы позвонили вновь, заявили, что мужчина выиграл суд, ему дадут 5 миллионов. Но надо заплатить 3% от этой суммы сначала. Денег у обнинца не было, и с ним прекратили разговор. Мужчина заподозрил, что стал жертвой мошенников и пошел в полицию.
В общей сложности он лишился 14 тысяч.
Фото: pxhere.com.
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