Отсутствие денег спасло жителя Обнинска от мошенников

05.04.2019 19:01 258

Житель Обнинска взял кредит на покупку автомобиля, но расплатиться не смог и получил повестку в суд, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 5 апреля.

Мужчина решил дать объявление в интернете о поиске юриста. С ним связались мошенники и предложили помощь. За регистрацию заявления надо было перечислить 5 тысяч. Затем позвонил «назначенный адвокат», который хотел уже 17 тысяч, но согласился на неполную оплату, так как денег у мужчины не было.

Через некоторое время лжеюристы позвонили вновь, заявили, что мужчина выиграл суд, ему дадут 5 миллионов. Но надо заплатить 3% от этой суммы сначала. Денег у обнинца не было, и с ним прекратили разговор. Мужчина заподозрил, что стал жертвой мошенников и пошел в полицию.

В общей сложности он лишился 14 тысяч.

Фото: pxhere.com.