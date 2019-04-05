Нарушения нашли в столовой школы №5

05.04.2019 13:06 369

Оператор питания неправильно хранил продукты в столовой калужской школы №5, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 5 апреля.

Также не все работники полностью прошли медосмотры, не соблюдалась личная гигиена, неправильно хранился уборочный инвентарь. Также были нарушения в работе бракеражной комиссии, которая проверяет еду.

На пищеблоке были отобраны образцы блюд. Их отправили в лабораторию на анализы. Решения будут приняты после получения результатов.

Фото: pxhere.com.