Мошенники украли с карты продавца стола 99 тысяч

05.04.2019 11:31 22

Трое жителей Калужской области обманули мужчину, решившего продать стол через сайт купли-продажи, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 5 апреля.

Мошенники позвонили по номеру в объявлении, заявили что хотят купить мебель и готовы внести полную предоплату. Затем они выяснили информацию о банковской карте и пароли/доступы к личному кабинету. После чего перевели с чужого счета на свой около 99 тысяч, а хозяина карты уверили что произошла какая-то ошибка и перестали выходить на связь.

Деньги сняли в ближайшем банкомате.

Мошенники скоро предстанут перед судом.

Фото: pxhere.com