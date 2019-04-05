Калужанка сообщила о разводе на асфальте

05.04.2019 09:15 2225

Необычная надпись появилась у многоэтажного дома на калужской улице Гурьянова, сообщили в группе «Правда Калуги» в четверг, 4 апреля.

Неизвестная калужанка поздравила своего, видимо, почти бывшего мужа с тем, что она подала на развод.

Причиной расставания явно стала серьезная размолвка между супругами.

Фото: Правда Калуги.