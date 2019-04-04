Оке до нулевой отметки осталось меньше метра

04.04.2019 20:45 213

Количество воды почти во всех освновных реках Калужской области в четверг, 4 апреля, повысилось.

В Оке воды прибавилось на 26 см. До нуля гидропоста ей осталось 86 см. Угра поднялась на 30 см, это на 135 см выше нулевой отметки. Протва выросла на 28 см.

Жиздра наоборот обмелела на 3 см. До опасных отметок далеко всем четырем основным рекам.

На закрытых водоемах по-прежнему лежит лед. Его толщина порядка 23 см.