Сараи сгорели в центре Кондрова

04.04.2019 18:31 32

В четверг, 4 апреля, загорелись две хозяйственные постройки на одной из центральных улиц Кондрова — улице Некрасова.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 16:16. На место выдвинулись два подразделения — 7 человек и 2 спецмашины. Пламя потушили, но спасти сараи не удалось, они сгорели практически полностью.

В результате возгорания никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.