Свободу молодой водительницы ограничили из-за сбитого пенсионера

04.04.2019 15:12 432

22-летнюю жительницу Подмосковья признали виновной в наезде на пожилого пешехода недалеко от села Высокиничи Жуковского района, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 4 апреля.

Пенсионера девушка сбила в темное время суток в сентябре 2017 года. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Автоледи не признала вину. Но ее все равно приговорили к 2 годам ограничения свободы.