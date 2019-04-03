11 лет тюрьмы дали гражданину Украины за сбыт наркотиков в Калуге

03.04.2019 20:54 114

29-летний гражданин Украины приобретал крупные партии наркотиков и потом делал закладки на территории Калуги. За каждую закладку мужчина получал 250-300 рублей на специально открытый счет в банке, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 3 апреля. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет тюрьмы строго режима. Фото: пресс-служба Прокуратуры.



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