«Опель Астра» сбил пешехода на Чичерина

03.04.2019 19:42 633

В среду, 3 апреля, в 18-11 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Чичерина в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС.

Автомобиль Opel Astra наехал на пешехода. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.