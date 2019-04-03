Учащиеся и преподаватели одной из калужских школ съездили во Францию

03.04.2019 19:16 251

С 22 по 28 марта состоялась учебная поездка во Францию школьников и учителей калужской гимназии № 19.

Путешествие было организовано русско-французской ассоциацией, сообщила пресс-служба Управления образования в среду, 3 апреля.

Ребята и педагоги проживали во французских семьях в городе Пуасси.

В качестве культурной программы калужане посетили с экскурсией Париж, музей Орсэ, собор Парижской Богоматери, Эйфелевую башню, Сакре-Кер и Версаль.

В рамках образовательной части поездки школьники и педагоги встретились с учащимися русской школы лицея Корбузье и начальной школы Виктора Гюго.

Фото: Управление образования города Калуги.