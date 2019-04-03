Шоу «Comedy Womаn» организовали осужденные из калужской колонии

03.04.2019 11:05 517

На днях в исправительной колонии №7 Калужской области состоялось юмористическое шоу под телевизионным названием «Comedy Womаn», сообщила пресс-служба УФСИН. Женщины-осужденные подготовили и разыграли сценки, представляя разные ситуации из жизни. Шоу было с энтузиазмом принято зрителями, говорят организаторы. Начальник психологической лаборатории ИК-7 Елена Степачева высоко оценила подготовку выступивших женщин и поблагодарила их за заряд позитива. Фото: пресс-служба УФСИН.



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