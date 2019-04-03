«ГАЗель» вылетела с дороги и врезалась в дерево под Хвастовичами

03.04.2019 09:29 187

Во вторник, 2 апреля, около 19 часов на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Хвастовичском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

Автомобиль «ГАЗель» съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель получил травмы. Тяжесть их не указывается.

Всего на месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.