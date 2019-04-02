Житель Подмосковья хранил в Калужской области более 19 кг наркотиков

02.04.2019 16:42 144

Сотрудники полиции нашли в Жуковском районе 3 тайника, в которых находились различные производные наркотических средств, сообщила пресс-служба прокуратуры региона во вторник, 2 апреля.

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