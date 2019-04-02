Предприниматель самовольно устроил частную свалку в овраге Можайка

02.04.2019 14:26 17

59-летний калужанин без разрешения властей огородил 2 га в особо охраняемой зоне городе — овраге Можайке, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 2 апреля.

Мужчина за деньги принимал мусор. Строительные, твердые коммунальные и древесные отходы он размещал на земле и в мусорных контейнерах. Спецтехника ездила по земле без асфальтового покрытия, в результате происходила деградация почвы. В итоге бизнесмен нанес природе ущерб более чем на 270 тысяч рублей.

Предприниматель вину признал. Его дело направлено в суд. С него в том числе планируют взыскать весь ущерб, нанесенный оврагу.

Фото: pxhere.com.



