Предприниматель самовольно устроил частную свалку в овраге Можайка

59-летний калужанин без разрешения властей огородил 2 га в особо охраняемой зоне городе — овраге Можайке, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 2 апреля.
Мужчина за деньги принимал мусор. Строительные, твердые коммунальные и древесные отходы он размещал на земле и в мусорных контейнерах. Спецтехника ездила по земле без асфальтового покрытия, в результате происходила деградация почвы. В итоге бизнесмен нанес природе ущерб более чем на 270 тысяч рублей.
Предприниматель вину признал. Его дело направлено в суд. С него в том числе планируют взыскать весь ущерб, нанесенный оврагу.
Фото: pxhere.com.
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