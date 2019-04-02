Несколько человек пострадали при опрокидывании легковушки в кювет

02.04.2019 13:56 127

Во вторник, 2 апреля, «Москвич-2141» вылетел с дороги в деревне Теплово Спас-Деменского района.

Автомобиль упал в кювет и опрокинулся на крышу в 10:23. Последствия аварии ликвидировали 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ГИБДД.

В результате переворота пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.