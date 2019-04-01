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Бывшие несовершеннолетние узники фашизма все еще ждут отдельное жилье

01.04.2019 13:03 1 370
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма все еще ждут отдельное жилье

В Спас-Деменске в здании районной библиотеке прошла встреча юриста аппарата Уполномоченного по правам человека с местными жителями, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 апреля.

На встречу пришли 6 бывших несовершеннолетних узников фашизма. Они в очередной раз подняли вопрос обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета.

Чиновник сообщил, что для решения проблемы сначала нужно заключить соответствующие договоры.

Юрист заверил пенсионеров, что вопрос находится на контроле Правительства Калужской области и ведется работа по разрешению сложившейся ситуации.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека.


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