Ребенка в детской коляске сбили в центре Калуги

31.03.2019 18:40 288

В воскресенье, 31 марта, на стоянке у «Мадональдса» в Калуге столкнулись две машины и сбили коляску с двухлетним малышом.

По данным пресс-службы МЧС в результате столкновения пострадал один человек.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга Жесть», женщина-водитель перепутала газ и тормоз и сначала задела коляску с малышом, а затем врезалась в стоящие авто. Ребенок госпитализирован с подозрением на перелом ноги.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области