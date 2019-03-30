Мужчина нашел карту приятеля и ограбил его

Житель Обнинска обнаружил пропажу банковской карты, а в финансовой организации ему сообщили, что с карты сняты 18 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 30 марта.
Оказалось, счет ограбил приятель потерпевшего, который накануне заходил к нему в гости. Когда мужчины беседовали в подъезде, гость заметил, что карта выпала из кармана, но не сказал об этом хозяину, а забрал ее себе. Пин-код товарищ знал, так как раньше обкраденный давал ему карточку для покупок в магазине.
Приятеля будут судить за кражу.
Фото: pxhere.com
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