Мужчина нашел карту приятеля и ограбил его

30.03.2019 09:56 75

Житель Обнинска обнаружил пропажу банковской карты, а в финансовой организации ему сообщили, что с карты сняты 18 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 30 марта.

Оказалось, счет ограбил приятель потерпевшего, который накануне заходил к нему в гости. Когда мужчины беседовали в подъезде, гость заметил, что карта выпала из кармана, но не сказал об этом хозяину, а забрал ее себе. Пин-код товарищ знал, так как раньше обкраденный давал ему карточку для покупок в магазине.

Приятеля будут судить за кражу.

Фото: pxhere.com