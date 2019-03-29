Обнинец несколько раз ударил ножом мужчину, шумевшего в 4 часа утра

Подвыпивший 33-летний обнинец ночью пошел в круглосуточный магазин. Было уже около 4 часов утра, когда по возвращении домой он услышал, что соседи шумят.
Мужчина возмутился и решил их приструнить. Дверь открыл незнакомец, сосед стоял рядом. Завязалась ссора. Не справившись с эмоциями, искатель справедливости несколько раз ударил ножом соседского гостя.
В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 29 марта.
На время следствия гражданина отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УМВД.
|
700 тысяч перечислил мошенникам начинающий брокер в Обнинске 29.03.2019 15:37
55 ДТП было зарегистрировано за прошедшие сутки 29.03.2019 15:17
МФЦ начал принимать жалобы в Роспотребнадзор 29.03.2019 14:27
Уровень воды в Оке снова понизился за сутки 29.03.2019 12:55
Больная бешенством лиса была обнаружена в Кировском районе 29.03.2019 12:33
Прокуроры будут тщательнее проверять работу с «трудными» подростками 29.03.2019 11:18
Спасатели напомнили о правилах выжигания сухой травы 29.03.2019 11:06
Безработный кировчанин оформил займ на 8 000 и пойдет под арест 29.03.2019 10:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: