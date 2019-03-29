Обнинец несколько раз ударил ножом мужчину, шумевшего в 4 часа утра

29.03.2019 13:42 252

Подвыпивший 33-летний обнинец ночью пошел в круглосуточный магазин. Было уже около 4 часов утра, когда по возвращении домой он услышал, что соседи шумят.

Мужчина возмутился и решил их приструнить. Дверь открыл незнакомец, сосед стоял рядом. Завязалась ссора. Не справившись с эмоциями, искатель справедливости несколько раз ударил ножом соседского гостя.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 29 марта.

На время следствия гражданина отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД.