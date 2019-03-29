Уровень воды в Оке снова понизился за сутки

29.03.2019 12:55 207

За прошедшие сутки уровень воды понизился в двух основных реках региона – в Оке на 7 см., в Угре – на 3 см., сообщила пресс-служба МЧС в пятницу, 29 марта.

Общие значения от нуля гидропоста стали -120 см. и 79 см. соответственно.

Самой полноводной в эту весну остается Жиздра. Там за сутки уровень воды не изменился, но с начала ледохода река поднялась на 332 см.

В Протве воды прибыло на 4 см. за прошедшие сутки, и уровень поднялся до 89 см.

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