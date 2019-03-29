Спасатели напомнили о правилах выжигания сухой травы

29.03.2019 11:06 155

В ожидании прихода теплой весенней погоды спасатели решили напомнить, что выжигание сухой травы должно производиться в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Запрещается поджигать сухостой на торфяных почвах, на землях сельхозназначений, в придорожных полосах, рядом с жд путями и под мостами, сообщила пресс-служба МЧС в пятницу, 29 марта.

Спасатели также напомнили, что поджигание травы и разведение костров в условиях действия особого противопожарного режима может повлечь уголовную ответственность.

Фото: пресс-служба МЧС.