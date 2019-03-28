Суд оправдал мать, чей ребенок скончался «по недосмотру»

28.03.2019 14:38 179

В феврале жительницу Перемышльского района признали виновной в ненадлежащем содержании ребенка. Основанием послужил протокол, составленный сотрудниками ПНД.

В нем говорилось, что новорожденный ребенок женщины скончался в результате болезни потому, что мать не осуществляла должный контроль за его здоровьем.

В связи с тем, что вина родительницы ничем кроме протокола не подтверждалась, суд отменил ранее принятое решение о привлечении женщины к административной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 28 марта.

Фото: Pixabay.com.