Суд оправдал мать, чей ребенок скончался «по недосмотру»

В феврале жительницу Перемышльского района признали виновной в ненадлежащем содержании ребенка. Основанием послужил протокол, составленный сотрудниками ПНД.
В нем говорилось, что новорожденный ребенок женщины скончался в результате болезни потому, что мать не осуществляла должный контроль за его здоровьем.
В связи с тем, что вина родительницы ничем кроме протокола не подтверждалась, суд отменил ранее принятое решение о привлечении женщины к административной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 28 марта.
Фото: Pixabay.com.
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