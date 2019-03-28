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Женщина не дождалась поздно вечером маршрутку, ходящую по расписанию в Обнинске

28.03.2019 07:04 0 488
Женщина не дождалась поздно вечером маршрутку, ходящую по расписанию в Обнинске

Жительница Обнинска вернулась в город около 22 часов и не смогла дождаться маршрутку, чтобы добраться домой. Женщине пришлось взять такси, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 27 марта.

По договору с городскими властями маршрутки должны курсировать до 23 часов. Владельцы маршрутов говорят, что транспорт ходит по расписанию. Если пассажиры отмечают нарушения, они могут обратиться в городскую администрацию.

 

Фото: Pixabay.com


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