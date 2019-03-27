Кадровика оштрафовали на 5 тысяч за отказ в трудоустройстве мужчины продавцом

27.03.2019 14:22 583

В Калужском центре занятости были сведения об открытой вакансии продавца у ИП. Сотрудники центра выдали безработному мужчине направление туда для трудоустройства. Однако соискателю отказали, пояснив, что нужен продавец-женщина. Прокуратура провела проверку по данному случаю, сообщила 27 марта пресс-служба ведомства.

Предпринимателю выписали представление об устранении таких нарушений в дальнейшем. Виновное должностное лицо, отвечающее за подбор персонала, оштрафовали на 5 тысяч.

Фото: пресс-служба прокуратуры.