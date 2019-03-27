500 тысяч штрафа грозит бывшему директору фирмы за невыплату зарплаты

27.03.2019 13:46 80

В Барятинском районе 35-летний директор одной из фирм не выплатил зарплату рабочим за несколько месяцев. Общая задолженность составила более 40 тысяч рублей. Прокуратура по данному факту возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 27 марта.

Позже предприятие долги по зарплате выплатило, а мужчина уволился с должности директора и устроился в другую организацию.

Однако прокурор района утвердил обвинительный приговор по делу и направил его в суд. Теперь бывшему директору грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

Фото: пресс-служба прокуратуры.